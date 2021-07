Промените в климата са темата на единайстото издание на Мини Арт Фест, който започва днес в София 23 юли 2021 / 08:05 Tweet

BOBSTH 08:05:01 23-07-2021

NT1514BO.002 08:05

Мини Арт Фест 11 - промени в климата - начало



Промените в климата са темата на единайстото издание на Мини Арт Фест, който започва днес в София





София, 23 юли /София Господинова, БТА/

Единайстото издание на Мини Арт Фест започва днес на паркинга пред стадион "Академик", срещу парка "Гео Милев" с послание за промените в климата. Това съобщи за БТА Гео Калев от фондация "Мини Арт", един от организаторите на фестивала, съвместно с фондация "Екообщност" и цирк MagdaClan. Партньори на събитието са WeWorld, район "Слатина", Фондация Оpen София, а финансово е подкрепено от програма DEAR, Европейския съюз и Национален фонд "Култура". Входът е безплатен.



ЗАПОЧВАМЕ ТОЧНО В 18:00 ЧАСА С ДЕТСКИ УЪРКШОП ЗА ЖОНГЛИРАНЕ



На фестивала са поканени и всички, които искат да се научат да жонглират. В 20:00 часа тази вечер публиката може да гледа съвременен цирк - шоуто на Галина Риом-Ройбек, която ще представи своите два пърформанса от участието си в телевизионния формат "България търси талант".

Във втория ден на фестивала, 24 юли, събота, организаторите са подготвили целодневна програма. Улично шоу от 10:00 ч. ще забавлява присъстващите на площада пред бившия хотел "Плиска", също от 10:00 ч. до 11:00 ч. в парка "Гео Милев" ще има работилница за създаване на зелени графити от мъх /Moss Graffiti/. От 17:30 до 18:30 ч. желаещите ще могат да се учат да карат юнисайкъл. Интерактивен мини спектакъл с участието на публиката ще се състои от 19:00 ч.



ПИРОНЪТ НА ВЕЧЕРТА - ГОЛЯМАТА ЦИРКОВА ГРУПА ОТ СЕВЕРНА ИТАЛИЯ MAGDACLAN



На основната локация на фестивала - на паркинга пред стадион "Академик", в събота, 24 юли и на 25 юли /неделя/ от 20:00 ч., публиката ще види пърформанса на голямата циркова група от Северна Италия Magdaclan, който се казва "We Land". Това е съвременен цирков спектакъл на открито, който ще бъде представен в 10 европейски града през това лято, като част от #ClimateOfChange - комуникационна кампания на италианската организация WeWorld и още 15 европейски партньори, целяща да информира младите хора за връзката между промените в климата и климатичната миграция.

#ClimateOfChange е общоевропейска комуникационна кампания, водена от италианската организация WeWorld и съфинансирана от ЕК в рамките на програма DEAR, която има за цел да повиши информираността на младите граждани на ЕС за връзката между изменението на климата и миграцията и да ги въвлече в движение, готово не само да промени начина си на живот, но и да подкрепи политики за глобална климатична справедливост.

Първата спирка на "We Land" е в София и ще представи изключителна въздушна акробатика на седем циркови артисти, акробати и четирима музиканти, които свирят на живо на впечатляваща сцена и декор. Представлението изразява темата за промяната в климата и за глобалното затопляне чрез седем персонажа, които живеят на различни места по света и разказват своя живот. Например човек, който живее в пустиня и трябва да се премести; друг, който живее на крайбрежието и трябва да мигрира, защото нивото на водата се повишава; трети, който живее в северните райони на света, където леда изчезва. Всички тези хора са принудени да мигрират заради промените в климата.

Представлението иска да накара публиката да усети какво ще се случи с климата на Земята след около пет-десет години. Виждането на режисьора Петр Форман е, че крайната консумация води към нестабилност и създаване на големи кризи, свързани с климата и хората трябва да осъзнаят това, посочи Гео Калев. Драматург на "We Land" е Флавио Д`Андреа, а сценографията е на Франческо Фасоне.

В 21:30 ч. публиката ще се наслади на представлението на варненската група "Палячи" - изключително ефектен и зрелищен пърформанс, който ще разкаже история от Средновековието, с името "Пробуждане".

Програмата на 25 юли също ще бъде целодневна. От 10:00 ч. улично шоу ще забавлява посетителите на две локации - в парк "Орландовци" и в парк "Заимов". От 18:00 ч. на основната локация на фестивала ще има циркова работилница по акробатика за деца, а от 19:00 до 19:30 и от 19:30 - Barber's shop - интерактивен мини спектарък с участието на публиката. От 20:00 ч., отново на основната локация на фестивала, посетителите ще могат да видят Шизи Импро Театър. Това е импровизионен театър, с който ще се провокира публиката да бъде част от фестивала. От 20:45 ч., за втора поредна вечер, Magdaclan ще представят "WeLand".



КЪМ КАКВА ПУБЛИКА Е НАСОЧЕН ФЕСТИВАЛЪТ?



Това е фестивал за младите хора, каза организаторът на форума Гео Калев. Темата на фестивала Climate of change на ЕС, която се представя, иска да достигне до 5 милиона млади хора в 15 държави. И по този начин да се провокира мисленето и креативността на младите, така че да разберат каква е ситуацията в света по отношение на климата. Разбира се, освен младите хора, всички - от деца до възрастни, са добре дошли на фестивала. Всички събития са безплатни, хората свободно могат да внасят храни и напитки през трите дни на фестивала, посочи Калев. По думите му, фестивалът запълва огромна ниша в България. У нас няма друг фестивал за съвременен цирк, подчерта той и допълни, че софийската сцена има нужда от много повече съвременно изкуство.



СЪВРЕМЕННИЯТ ЦИРК СЕ ЗАРАЖДА ВЪВ ФРАНЦИЯ В КРАЯ НА 70-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК



Съвременният цирк се създава в смисъла на комуникация между традиционните циркови умения, съвременния танц и дизайн, както и със съвременните идеи на силни режисьори, посочи Калев. По думите му, съвременният цирк е много по-близо до театъра и до съвременния танц, отколкото до класическия цирк.

Използват се цирковите похвати и умения, и различни дисциплини с единствена цел - разказването на истории на публиката. Тези истории не са нито смешни, нито комични, те идват от самия живот, такъв какъвто е. Съвременният цирк разказва както тъжни, така и абсурдни и абстрактни истории. В момента по света формациите за съвременен цирк са около 500, докато през през деветдесетте години на миналия век са били едва 50.



ЗАЩО У НАС НЕ Е РАЗВИТ СЪВРЕМЕННИЯТ ЦИРК?



Според Гео Калев, у нас съвременният цирк не е развит, тъй като няма база за това. При съвременното изкуство основното е идеята, режисьорската работа. Ние българите сме по-силни в соловите изкуства, докато съвременният цирк е колективно изкуство, за което се изисква дисциплина и работа, която изключва егоизма и егото.

През миналата година Национален фонд "Култура" за първи път откри програма за подкрепа на съвременни формации и съвсем скоро тази програма ще покаже какво са направили около двайсет организации у нас. Това е една голяма заявка за първата продукция за съвременен цирк. Държавата, чрез Национален фонд "Култура", направи една огромна крачка, с която призна, че това изкуство съществува и че може да се развива. Това е напълно достатъчно. От тук насетне единствено добрите примери между български и чужди артисти могат да докажат, че усилията си заслужават, посочи още организаторът на фестивала. /НТ/