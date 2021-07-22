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Ямбол - археология - разкопки



Български и финландски археолози проучват надгробна могила край тунджанското село Могила





Ямбол, 22 юли /Владимир Шишков, БТА/

Националният археологически институт с музей /НАИМ/ при БАН и екип от студенти по археология от Университета в Хелзинки проучват надгробна могила в землището на тунджанското село Могила, съобщи за БТА директорът на Регионалния исторически музей в Ямбол ас. д-р Стефан Бакърджиев.

Ръководител на разкопките от българска страна е доц. д-р Стефан Александров - заместник-директор на НАИМ, а от финландска - проф. д-р Фолкер Хайд.

Това е втори археологически проект в Ямболска област, който се изпълнява от международен екип. Наскоро приключиха съвместните българо-полски разкопки на надгробна могила от бронзовата епоха в землището на елховското село Маломирово. Проучванията са осъществени по проект озаглавен "Археологически и интердисциплинарни проучвания на надгробни могили по средното течение на река Тунджа" след договор между Института по археология и етнология към Полската академия на науките в Краков и Регионалния исторически музей в Ямбол. Ръководител на проучванията от полска страна бе доц. д-р Пьотр Влодарчак, а от българска - доц. д-р Стефан Александров и ас. д-р Стефан Бакърджиев, каза директорът на Ямболския исторически музей.



/ММ/



