Плевен - Васил Петров - гостуване



Васил Петров ще представи изкуството си

на "сцена под звездите"

в парка на музея в Плевен





Плевен, 20 юли /Малин Решовски, БТА/

Известният певец Васил Петров ще представи изкуството си в Плевен на открита сцена в парка на Регионалния исторически музей, съобщиха организаторите.

Продукцията е наречена "Симфоничен начин" или SymphoNY way и е част от националното му турне. Изпълнителят вече получи възторжени отзиви от публиката в редица градове.

В Плевен ще излезе на "сцената под звездите" на 10 август от 20.30ч. Ще прозвучат музикални творби от новия му албум - LOVE SONGS Vol.1, както и световни поп и рок хитове на Стинг, Бийтълс и Дийп Пърпъл в красива симфонична интерпретация. Романтичната атмосфера в този плевенски парк ще огласят филмови теми - Schindler's List (Списъкът на Шиндлер), Smile на Чарли Чаплин, Feelings на Морис Албърт, Love story (Where Do I begin) на Франсис Лей, популярни джаз и боса нова теми, както и хитове на Синатра.

На сцената, заедно с Васил Петров, ще бъдат Симфониета - Враца с диригент Христо Павлов, джаз музикантите Йордан Тоновски (пиано), Кристиян Желев(ударни), Христо Минчев (бас китара), а специален гост ще бъде цигуларката Зорница Иларионова, която родом от Плевен и е носителка на много международни награди.

Аранжиментите са дело на Ангел Заберски младши, Румен Тосков - Рупето, Васил Спасов и Христо Павлов.

Места за музикалното събитие вече могат да се ангажират от Билетен център "Съгласие" в Плевен.

/МХ/