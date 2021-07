BOBSTH 13:42:01 20-07-2021

GI1341BO.033

култура - музика - фестивал - Jam On The River



Теодосий Спасов e сред участниците в третия фестивал Jam On The River





София, 20 юли /Даниел Стоянов, БТА/

Теодосий Спасов e сред участниците в третия фестивал Jam On The River, който ще се състои на 7 и 8 август в троянското село Дебнево.

"Идеята на този културен форум е да даде възможност, както на публиката, така и на участниците, да се насладят на свободата, изразена чрез магията, наречена музика. Пред кулисите на прекрасния троянски балкан предстоят срещи с хора на изкуството от региона и Европа. Ще музицираме, импровизираме и експериментираме заедно", разказва Вероника Тодорова.



ВДЪХНОВИТЕЛЯТ



Вероника е акордеонист, вдъхновител и организатор на Jam On The Rive, изявявала се на сцената на едни от най-престижните международни и световни музикални конкурси и фестивали в Германия, Италия, Австрия, Холандия, Норвегия, Финландия, Швейцария, Словакия, Румъния. Носител е на множество световни награди, основател на международната група "Вероника Тодорова бенд", с която издава първите си два албума Rosso и Balkan Train. Участник е в редица фестивали и турнета, някои от които с радио HR3 и Deutsche Welle - Германия, както и в различни международни проекти.

Освен нея, на откритата сцена в Дебнево ще се изявят също GloBalKan - музикален проект, създаден през юли 2017 г. от музикантите Недялко Недялков (кавал), Петър Миланов (китара), Владимир Кърпаров (саксофон) и Стоян Янкулов - Стунджи (ударни). Ще свири и Ангел Димитров - виртуозен китарист и солист в Радиооркестъра за народна музика.



МУЗИКА ОТ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ



Рок група "Перун" от Перник - създадена през 1984 година, изпълнява хард рок и хеви метъл.Печелила е първи награди на рок-фестивали, а репертоарът й включва авторски песни и рок блус кавъри.

Духовата музика "Заедно" от Троян за 7 години има над 1000 национални изяви, носител е на златни медали и отличия от многобройни фестивали и пресъздава пъстрите послания на българския фолклор. Съгражданите им от Novo 5 пък свирят стиловете рок, блус и прогресив, имат издаден студиен албум и редица клубни участия в страната. Любовта към музиката събира през 2017 Боян Ненков (китара), Христо Василев (китара), Пламен Балабанов (бас) и Стефан Тодоров (ударни).

В програмата са също софийската формация Lady & Gents, Project 7 от Стара Загора, танцов ансамбъл "Здрави" от село Врабево, Детския танцов ансамбъл на Ловеч с ръководител Васил Гармолов.



СПЕЦИАЛНИТЕ ГОСТИ



От чужбина специални гости ще бъдат Кристофър Херман - виолончелист, доцент в Kronberg Academy, създател на свой собствен език в тонове, с който се отличава през годините на музикалните сцени както в Германия, така и в САЩ, Англия, Румъния, Австрия, Швейцария, Италия и Франция, както и Матиас Дьорзам - саксофонист, известен в Европа с проекти като Rodgau Monotones и De-Phazz.

Художничка Стела Коста от арт работилницата Stella Costa - град Епщайн, Германия, ще прави интерактивни занимания и игри за публиката и най-малките нейни представители. Астрономическа работилница за знания - "Две джуджета", представена от Изабела Плачкова и Йордан Николов, ще даде възможност за наблюдение на интересни космически обекти с телескоп.



ИСТОРИЯТА



Първото издание на Jam On The River събира 4 август изпълнители от различни стилове музика край река Видима в местността Лъка до с. Дебнево. Над 1000 зрители се наслаждават на музиката под звездите и мелодичните трели пред кулисите на Троянския Балкан. Второто издание - на 3 август 2019 г., събира над 2000 души.



/ГИ/