Осемгодишно дете е починало в Пазарджишко, след катобило блъснато от полицейски автомобил на пешеходна пътека, съобщиха от ОД на МВР

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Пазарджик - полицейска кола - произшествие



Осемгодишно дете е починало в Пазарджишко, след като

било блъснато от полицейски автомобил

на пешеходна пътека, съобщиха от ОД на МВР





Пазарджик, 19 юли /Николета Манджукова, БТА/

Около 11.40 ч. днес, на главната улица в пазарджишкото село Братаница, служител на МВР, със служебен автомобил, е блъснал на пешеходна пътека осемгодишно момиченце. Това съобщи говорителят на ОД на МВР Мирослав Стоянов.

На мястото са били изпратени полицейски екипи и линейка на "Спешна помощ". Малко по-късно детето е починало, каза Стоянов.

Водачът е на мястото на инцидента, извършват се процесуално-следствени действия.

За случилото се е уведомена прокуратурата.





/ПП/



