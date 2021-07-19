Осемгодишно дете е починало в Пазарджишко, след катобило блъснато от полицейски автомобил на пешеходна пътека, съобщиха от ОД на МВР
BOBSTH 14:10:02 19-07-2021
PP1408BO.024
Пазарджик - полицейска кола - произшествие
Осемгодишно дете е починало в Пазарджишко, след като
било блъснато от полицейски автомобил
на пешеходна пътека, съобщиха от ОД на МВР
Пазарджик, 19 юли /Николета Манджукова, БТА/
Около 11.40 ч. днес, на главната улица в пазарджишкото село Братаница, служител на МВР, със служебен автомобил, е блъснал на пешеходна пътека осемгодишно момиченце. Това съобщи говорителят на ОД на МВР Мирослав Стоянов.
На мястото са били изпратени полицейски екипи и линейка на "Спешна помощ". Малко по-късно детето е починало, каза Стоянов.
Водачът е на мястото на инцидента, извършват се процесуално-следствени действия.
За случилото се е уведомена прокуратурата.
/ПП/