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Ямбол - риболов - турнир



В Ямбол ще се проведе турнир по риболов на плувка





Ямбол, 13 юли /Владимир Шишков, БТА/

В Ямбол на 17 юли ще се проведе общоградски турнир по риболов на плувка, съобщиха от пресцентъра на общината.

За десети път запалените въдичари, без ограничение във възрастта, ще опитат уменията и късмета си във водите на гребния канал в града.

Гребният канал бе създаден за състезания по водни дисциплини преди около 50 години, но по-късно бе занемарен. През последните две години водното съоръжение е възстановено и няколко пъти е зарибявано с различни видове сладководна риба.















/РУМ/



