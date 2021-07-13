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В Ямбол ще се проведе турнир по риболов на плувка

В Ямбол ще се проведе турнир по риболов на плувка

BOBSTH 17:09:31 13-07-2021
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Ямбол - риболов - турнир

В Ямбол ще се проведе турнир по риболов на плувка


Ямбол, 13 юли /Владимир Шишков, БТА/
В Ямбол на 17 юли ще се проведе общоградски турнир по риболов на плувка, съобщиха от пресцентъра на общината.
За десети път запалените въдичари, без ограничение във възрастта, ще опитат уменията и късмета си във водите на гребния канал в града.
Гребният канал бе създаден за състезания по водни дисциплини преди около 50 години, но по-късно бе занемарен. През последните две години водното съоръжение е възстановено и няколко пъти е зарибявано с различни видове сладководна риба.







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