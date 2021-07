BOBSTH 14:43:31 13-07-2021

Стара Загора - уикенд под липите



"Рок и бира, бира и рок" завладява

Стара Загора този петък





Стара Загора, 13 юли /Румяна Лечева, БТА/

Всички любители на рока в Стара Загора ще могат да се насладят на завладяващ рок маратон този петък ,16 юли, от 19.00 часа на живо на сцената в парк "Артилерийски", информират от пресцентъра на общината.

Участие в концерта под надслов "Рок и бира, бира и рок" ще вземат млади рок банди. Събитието е част от инициативата на Община Стара Загора "Уикенди под липите".

Първи на сцената ще се качат "The dead captain", който ще изпълнят авторски парчета и кавъри на световни хитове.

Старозагорската група "Down Town" ще представи за първи път пред публика два нови сингъла, както и част от песните от техния най-нов албум.

Perfect Stranger ще "забият" отново на старозагорска сцена и ще представят колаборация от авторска музика и изпълнения от последния проект на групата, а именно "Scenes from a Lifetime" (Dream Theater Tribute). Преливащи от алтернативен до прогресив рок Perfect Stranger ще въвлекат присъстващите в поток от строга и интуитивна организация на музикалните елементи. За феновете на съвременната рок музика това ще бъде преживяване, храна за душата, към която ще искат да се връщат винаги.





