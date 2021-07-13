BOBSTH 09:43:31 13-07-2021

PP0942BO.006

Хасково - полицаи - подкуп



Пиян водач е опитал да подкупи полицаи

в Димитровградско





Хасково, 13 юли /Николай Грудев, БТА/

Пиян водач е задържан след опит да подкупи полицаи, съобщи ОД на МВР-Хасково. Случаят е от снощи.

Полицейски екип от управлението в Димитровград спрял за проверка лек автомобил, шофиран от 56-годишен мъж от с. Горски извор. Водачът бил във видимо нетрезво състояние. Служителите на реда му съобщили, че ще бъде тестван за алкохол.

Тогава нарушителят хвърлил банкнота от 50 лева до служебния автомобил с цел да осуети проверката. Последвало задържането му до 24 часа, а техническото средство отчело 2,25 промила алкохол в издишания въздух. Образувано е досъдебно производство, допълниха от полицията.



/ПП/



