EON Видеотека вече предлага повече от 15 хиляди заглавия

София, 6 юли

Броят на заглавията в EON Видеотека се увеличава до над 15 хиляди. Само 3 месеца след пускането на услугата EON, Vivacom разшири предлаганото допълнително съдържание с над 5 000 заглавия, с което EON Видеотека се превръща в една от най-големите услуги за видео по поръчка с качествено съдържание у нас, която непрекъснато се развива. Сред най-популярните каталози в услугата са собствената Arena Play, HBO On Demand, Pickbox NOW, Hopster On Demand, Discovery On Demand и много други.

Част от новото съдържание включва първите 2 сезона на руския комедиен сериал „Адаптация“ с български дублаж в Arena Play. Сериалът разказва за агент на ЦРУ под прикритие в най-голямата руска компания за природен газ, чиято цел е да се сдобие с най-новата и ефективна технология за добиване на суровината от земните недра. В допълнение, клиентите на EON ще могат да се насладят и на друг руски сериал с български дублаж в Arena Play – „Остров“. В тази весела комедия осем участника пристигат на тропически остров, за да участват в ново риалити шоу. Те трябва да се състезават в поредица от предизвикателства, измислени от организаторите на шоуто, за да се харесат на зрителите, които ще определят победителя във финала на шоуто. Веднага след като акустират, те се установяват в лагера, в който са монтирани камери готови да снимат. Нещата обаче се объркват, когато яхтата с екипажа отплава, за да снима острова от море и неочаквано експлодира…

Постоянното надграждане и развитие на услугата е част от стратегията на Vivacom да осигури на потребителите достъп до изцяло нова телевизионна платформа с изключителни функционалности и ексклузивно видео съдържание, съчетана със супер бърз оптичен интернет.

С EON потребителите имат възможността да се възползват от до 7-дневен ТВ архив на повече от 200 канала и новата спортна функционалност EON Sports Mode. Тя е предназначена за всички любители на футбола, като стартира специално за европейското футболно първенство UEFA EURO 2020, предоставяйки пълна информация за срещите и статистика за мачовете в реално време през платформата.

Пакетите EON включват EON приемник, който прави телевизора смарт, приложение за Smart TV и мобилно приложение EON. Благодарение нa тях, потребителите могат гледат цялото съдържание, налично в платформата, навсякъде и на всяко устройство - телевизор, смартфон, таблет или компютър с един и същ интерфейс. Това позволява на клиентите да се насладят на любимите си предавания, филми и сериали, по всяко време, независимо дали са вкъщи, на почивка, на път или в парка.

Платформата ЕON е разработена от United Cloud, водещият център за високотехнологични иновации на United Group. Тя се предлага от Vivacom в три лесни за разбиране пакета – LIGHT, FULL и PREMIUM. EON LIGHT е на специална промоционална цена от 1 лв. на месец за първите 2 месеца, а пакетите FULL и PREMIUM са на цена от 1 лв. на месец за първите 4 месеца.

Повече информация за EON може да откриете на https://www.vivacom.bg/bg/eon

