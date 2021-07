BOBSTH 17:37:01 05-07-2021

Изпълнители от четири континента пристигат за 10-ия фестивал A to Jazz





София, 5 юли /Даниел Стоянов, БТА/

Изпълнители от четири континента пристигат за 10-ия фестивал A to Jazz, съобщават организаторите.

В петък, музикантите от Arrow Trio ще открият фестивала с комбинация от фюжън, фънк, поп и електроника. След тях ще бъде представен новият изцяло авторски проект на Ангел Дюлгеров - "Сетива", с албума "Муза", разгърнат около блус и соул звученето. Програмата ще продължи с етно джаз изпълнителката Бурджу Карада, която ще донесе духа на Истанбул, заедно със своя квинтет. "Гвоздей" на вечерта е формацията Bokantе на 4-кратния носител на "Грами" Майкъл Лийг. Деветте виртуозни музиканти ще представят най-продавания си албум, също номиниран за "Грами" - What Heat", излязъл през миналата година.

Съботната и неделната сутрин ще започнат още в 8:30 ч. със специално организирана йога закуска в парка, която ще се проведе до детската сцена под акомпанимента на традиционна индийска табла и ще завърши със здравословна закуска. И за двата дни, между 10:30 и 13:00 ч., е предвидена образователна програма за най-малките. В първия почивен ден A to JazZ Kids ще е посветена на латин джаза и танците, а неделята е отредена за батукада групите и запознаването с разнообразни екзотични ударни инструменти.

На 10 юли музикалната програма продължава с триото Via Mavis и техния поглед върху традиционния и модерен джаз, класическата и електронна музика, и фолклора. Час по-късно певицата и композитор Лина Никол ще пренесе публиката в света на соула, фънка и арендби музиката. Павел Терзийски и Александър Логозаров ще представят първия си общ албум Settlers.

Големият финал на вечерта е посветен на маестро Милчо Левиев и неговото музикално наследство. Проектът "Милчо Левиев завинаги" ще представи аранжиментите на емблематични произведения, записани от него в албума "Соната 75", издаден посмъртно тази година. В този своеобразен поклон пред таланта участват Антони Дончев квартет,

На 11 юли открива българската група SoulBmoll и тяхната смесица от фънк, соул, арендби и джаз. След тях е младият кавалджия Живко Василев и неговия квинтет. The Essential Funk Trombone ще продължат програмата с фънк в отворена форма и първия си авторски албум T.E.F.T.

Хосе Джеймс е хедлайнерът, който ще закрие десетия A to JazZ, с най-новата си банда и двата си последни албума от 2020 и 2021 г.

Както писа БТА, входът за фестивала e свободен, а мястото е "Южен парк 2".



