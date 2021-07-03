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Заради катастрофа е ограничено движението по пътя Велико Търново-Русе, преди село Самоводене

Заради катастрофа е ограничено движението по пътя Велико Търново-Русе, преди село Самоводене

BOBSTH 19:12:31 03-07-2021
PP1911BO.009
Велико Търново - Русе - катастрофа - път

Заради катастрофа е ограничено движението
по пътя Велико Търново-Русе,
преди село Самоводене


Велико Търново, 3 юли /Марина Петрова, БТА/
Заради катастрофа е ограничено движението по пътя Велико Търново-Русе, преди с. Самоводене, съобщиха от ОД на МВР във Велико Търново.
По първоначална информация, ударили са се цистерна и лек автомобил. Пострадал е водачът на лекия автомобил. На мястото има екипи на полицията, пожарната и "Спешна помощ". Обсъждат се обходни маршрути.
Причините за произшествието се изясняват.



/ПП/

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