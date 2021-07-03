BOBSTH 19:12:31 03-07-2021

PP1911BO.009

Велико Търново - Русе - катастрофа - път



Заради катастрофа е ограничено движението

по пътя Велико Търново-Русе,

преди село Самоводене





Велико Търново, 3 юли /Марина Петрова, БТА/

Заради катастрофа е ограничено движението по пътя Велико Търново-Русе, преди с. Самоводене, съобщиха от ОД на МВР във Велико Търново.

По първоначална информация, ударили са се цистерна и лек автомобил. Пострадал е водачът на лекия автомобил. На мястото има екипи на полицията, пожарната и "Спешна помощ". Обсъждат се обходни маршрути.

Причините за произшествието се изясняват.







/ПП/



