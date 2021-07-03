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В Невестино ще бъде осветен православен храм, строен близо 20 години

В Невестино ще бъде осветен православен храм, строен близо 20 години

BOBSTH 12:07:31 03-07-2021
MH1206BO.022
Невестино - храм - освет

В Невестино ще бъде осветен православен храм, строен близо 20 години


Невестино, 3 юли /Елица Иванова, БТА/
Черквата "Св. Петка" в Невестино, която се строи близо 20 години, ще бъде осветена тържествено утре, съобщиха от Архиерейското наместничество в Кюстендил. Новоизграденият храм ще бъде осветен с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и патриарх Български Неофит, каза архиерейският наместник архимандрит Иссак.
Утринното богослужение ще започне в 7.45 часа, а малко по-късно ще бъде посрещнат и Белоградчишкия епископ Поликарп, викарий на Негово Светейшество Софийския митрополит и патриарх Български Неофит. Първата Света литургия в новоосветения храм ще започне в 9.30 часа.
/МХ/

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