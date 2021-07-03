BOBSTH 12:07:31 03-07-2021

MH1206BO.022

Невестино - храм - освет



В Невестино ще бъде осветен православен храм, строен близо 20 години





Невестино, 3 юли /Елица Иванова, БТА/

Черквата "Св. Петка" в Невестино, която се строи близо 20 години, ще бъде осветена тържествено утре, съобщиха от Архиерейското наместничество в Кюстендил. Новоизграденият храм ще бъде осветен с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и патриарх Български Неофит, каза архиерейският наместник архимандрит Иссак.

Утринното богослужение ще започне в 7.45 часа, а малко по-късно ще бъде посрещнат и Белоградчишкия епископ Поликарп, викарий на Негово Светейшество Софийския митрополит и патриарх Български Неофит. Първата Света литургия в новоосветения храм ще започне в 9.30 часа.

/МХ/



