Велико Търново - фестивал - "Sting the Opera"



Велико Търново, 30 юни /Марина Петрова, БТА/

От тази вечер във Велико Търново започват съпътстващите прояви на фестивала "Сцена на вековете" с концерта "Sting the Opera", съобщиха организаторите.

Великолепната музика на Стинг в симфоничен аранжимент ще бъде представена във Велико Търново от 21.00 часа на сцената на Летния театър в парк "Марно поле" от оркестъра на Държавната опера-Стара Загора и Военния биг-бенд с диригент капитан Цветомир Василев.

Солист е известният джаз-изпълнител Петър Салчев.

В концерта "Sting the Opera" ще бъдат изпълнени едни от най-популярните пеcни на британската музикална легенда в аранжименти на Дейвид Хартли, Мишел Льогран, Роб Матис, Винс Мендоса, Стивън Меркурио.



