BOBSTH 17:57:31 28-06-2021

MH1756BO.040

Ловеч - отопление - училище



Нова система за отопление чрез производство на водородно-кислородна смес ще бъде изградена в ловешко училище





Ловеч, 28 юни /Даниела Балабанова, БТА/

Община Ловеч ще изгражда нова система за отопление чрез производство на водородно-кислородна смес за ползване в ОУ "Св. св. Кирил и Методий" в кв. "Гозница", съобщават от общинската администрация.

В училището в момента има два водогрейни котли от 1974 г. Целта е да се подменят, като се изгради нова система за производство на водородно-кислородна смес. Тя ще подобри горивния процес на старите котли и ще намали разхода на конвенциално гориво и отделянето на вредни емисии. Срокът за изпълнение на сключения договор с фирмата изпълнител и изграждане на системата е 40 календарни дни, допълват от администрацията.

/МХ/



