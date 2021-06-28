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Нова система за отопление чрез производство на водородно-кислородна смес ще бъде изградена в ловешко училище

Нова система за отопление чрез производство на водородно-кислородна смес ще бъде изградена в ловешко училище

BOBSTH 17:57:31 28-06-2021
MH1756BO.040
Ловеч - отопление - училище

Нова система за отопление чрез производство на водородно-кислородна смес ще бъде изградена в ловешко училище


Ловеч, 28 юни /Даниела Балабанова, БТА/
Община Ловеч ще изгражда нова система за отопление чрез производство на водородно-кислородна смес за ползване в ОУ "Св. св. Кирил и Методий" в кв. "Гозница", съобщават от общинската администрация.
В училището в момента има два водогрейни котли от 1974 г. Целта е да се подменят, като се изгради нова система за производство на водородно-кислородна смес. Тя ще подобри горивния процес на старите котли и ще намали разхода на конвенциално гориво и отделянето на вредни емисии. Срокът за изпълнение на сключения договор с фирмата изпълнител и изграждане на системата е 40 календарни дни, допълват от администрацията.
/МХ/

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