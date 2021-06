VTEX подава декларация за регистрация за предложено първично публично предлагане

VTEX, доставчик на платформа за дигитална търговия със софтуер като услуга за корпоративни брандове и търговци на едро и дребно, лидер в ускоряването на трансформацията към дигиталната търговия в Латинска Америка и разрастваща се в световен мащаб, обяви в петък 25-ти юни, че има подадена декларация за регистрация чрез формуляр F-1 в Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ („SEC") във връзка с предложеното първично публично предлагане на обикновените си акции от клас А. VTEX възнамерява да кандидатства за предлагане на своите обикновени акции от клас А на Нюйоркската фондова борса (NYSE) под символа „VTEX".

Броят на обикновените акции от клас А, които ще бъдат предложени, и ценовият диапазон за предложеното предлагане все още не са определени. Всяко предлагане зависи от пазарните условия и не може да се гарантира дали и кога дадено предлагане може да бъде завършено или действителния размер или условията на такова предлагане.

J. P Morgan, Goldman Sachs и Bank of America Securities се явяват като водещи мениджъри – букранери по отношение на предложеното предлагане. KeyBanc Capital Markets, Morgan Stanley и Itaú BBA се явяват като съвместни мениджъри– администратори на акции.

Предложеното предлагане ще се изпълни само посредством проспект на емисии. Писменният предварителен проспект за емисии може да бъде получен, след като е наличен, от J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, по телефона на (866) 803-9204 или по имейл на prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Goldman Sachs & Co. LLC, На вниманието на: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, по телефона на (866) 471-2526 или по имейл на prospectus-ny@ny.email.gs.com.

Декларацията за регистрация чрез формуляр F-1, свързана с тези ценни книжа, е подадена в SEC, но все още не е влязла в сила. Тези ценни книжа не могат да бъдат продавани, нито могат да бъдат предлагани за покупка преди момента на влизане в сила на декларацията за регистрация.

Настоящото съобщение за пресата не представлява предложение за продажба или искане на оферта за закупуване на тези ценни книжа, нито трябва да има продажба на тези ценни книжа в която и да е държава или юрисдикция, в която такова предлагане, искане или продажба би било незаконно преди регистрацията или квалификацията съгласно законите за ценните книжа на всяка такава държава или юрисдикция.

За VTEX

VTEX предоставя платформа за дигитална търговия като услуга за корпоративни брандове и търговци на дребно. Нашата платформа позволява на нашите клиенти да следват своята търговска стратегия, включително изграждане на онлайн магазини, интегриране и управление на поръчки по различни канали, както и създаване на маркетплейс за продажба на продукти от трети страни доставчици. Компанията ни е учредена в Бразилия и ние сме лидер в ускоряването на трансформацията на дигиталната търговия в Латинска Америка и се разрастваме в световен мащаб. Нашата платформа е създадена според стандартите и функционалността на ентърпрайз ниво. Доверяват ни се повече от 2000 клиенти с над 2500 активни онлайн магазини в 32 държави, за да се свържат със своите потребители по разумен начин.

