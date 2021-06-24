BOBSTH 10:11:01 24-06-2021

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Велико Търново - ученици - екскурзоводи



Единадесет ученици от ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" във Велико Търново получиха дипломи за екскурзоводи





Велико Търново, 24 юни /Марина Петрова, БТА/

Единадесет ученици от Езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" получиха дипломи за завършен курс по екскурзоводство в Лапидариума на Археологическия музей, съобщиха от културната институция.

Учениците са приключили двегодишен курс на обучение в Клуб "Млад екскурзовод" при Общински детски комплекс - Велико Търново. Единайсетокласниците владеят английски, руски, френски, испански и немски език, притежават основни познания за българското Средновековие и Възраждане и по време на курса са придобили умения за общуване и комуникация с различна аудитория.

Това е осемнадесетият випуск млади хора, които се обучават в тънкостите на екскурзоводската професия и трупат знания за историята на Велико Търново и музейните обекти в Клуб "Млад Екскурзовод", ръководен от Мария Джамбазова.







/РУМ/



