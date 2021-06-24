BOBSTH 09:05:01 24-06-2021

MM0904BO.005

Софийска вода - прекъсване



Временно ще прекъсне водоснабдяването в част от ж.к."Лозенец"





София, 24 юни /Константин Костов, БТА/

Временно ще прекъсне водоснабдяването на 25 юни в част от ж.к."Лозенец", съобщиха от "Софийска вода".

Причината е строително-монтажни работи на бул."Никола Йонков Вапцаров". Поради това се налага спиране на водоподаването от 00.00 до 02.00 часа на живеещи в района на: бул."Черни връх", бул."Никола Й Вапцаров", ул."Стоян Михайловски", ул."Арх. Йордан Миланов", ул."Вишнева", бул."Свети Наум", ул."Бряст", ул."Кръстю Сарафов" от ул."Милин камък" до ул."Св. Теодосий Търновски" и ул."Лале" 5 и 5А.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа "Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на адрес: бул. "Джеймс Баучер" на кръстовището с ул."Милин камък".



/ММ/



