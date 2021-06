BOBSTH 11:35:31 21-06-2021

RM1134BO.023

Стара Загора - награда - филм



Две награди спечели филм на старозагорски ученик





Стара Загора, 21 юни /Румяна Лечева, БТА/

Лентата "One More Page" на Григор Дянков от 11- и клас на Гимназията с преподаване на чужди езици "Ромен Ролан" в Стара Загора завоюва две престижни награди от Правец Филм Фестивал, съобщават от пресцентъра на общината. Филмът е отличен с най-престижната награда (Best Picture Award), която се дава на филма, в който са застъпени най-добре всички критерии - история, кинематография, идеи, техническа част и т. н. Другата награда е за най-добра кинематография ("Boris Nikolov" Best Cinematography Award), с която се отличава най-добре заснетият филм.

Темата на конкурса е била: Истории. Филмите разказват истории - някои са весели, други поучителни, други тъжни, четвърти са страшни.

Младият автор е започнал да се занимава преди 2 години с режисура, след няколкогодишен успешен опит с фотографията. По думите му двете изкуства имат различни измерения, въпреки че и при двете се ползва камера.

"Светлина, композиция, актьорска игра - всички тези неща трябват да се вземат под внимание. Една секунда от даден филм се равнява на 24 отделни снимки, на които ти рисуваш с помощта на светлината", споделя авторът.

При направата на филма са участвали много негови приятели като Кристиана Кърнева, Теодор Христов, Явор Кьосев, Мила Стоева, Давид и други.

В "One More Page" се разказва за мъж, който разкрива история от детството си на жената, с която е излязъл. Каква е историята и какво се случва с него ще разберете ако гледате филма! Може да се намери в YouTube канала - Grisho Dyankov.

Правец Филм Фестивал се провежда за втора година като предоставя възможност на много млади хора да развият градивното си мислене в областта на филмовото изкуство. Основните правила са, че трябва да се изготви късометражен филм с поне 3 от изброените от фестивала теми, припомнят от пресцентъра на общината.





/РУМ/