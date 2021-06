BOBSTH 17:15:31 18-06-2021

Русе - университет - конференция



Русенският университет е домакин на международна конференция по компютърни системи и технологии





Русе, 18 юни /Мартин Пенев, БТА/

Двайсет и втората международна научна конференция по компютърни системи и технологии "CompSysTech" бе открита днес в Русенския университет. Това съобщиха от висшето училище в крайдунавския град.

Ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. Христо Белоев приветства участниците във форума, а пленарни доклади изнесоха трима професори.

Програмата на конференцията включва утре 40 научни доклада.

Авторите на доклади с най-голям научен принос ще бъдат наградени с кристалния приз "THE BEST PAPER".

От висшето училище информират, че от 13 години докладите, изнесени на "CompSysTech", се публикуват във виртуалната библиотека на "Association for Computing Machinery" - най-авторитетната международна асоциация в областта на компютинга и се индексират от "SCOPUS", което е показател за научното ниво на конференцията, инициатор и организатор на която е Академичната общност по компютинг.



