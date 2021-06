BOBSTH 08:47:31 18-06-2021

Мъглиж - рок - фестивал



Рокфестивал се завръща през този уикенд край Мъглиж





Мъглиж, 18 юни /Румяна Лечева, БТА/

Рокфестивалът "We are going to Maglizh" се завръща през този уикенд, 19 и 21 юни, в местността Равни поляни край Мъглиж. Това съобщават от пресцентъра на община Мъглиж.

Осмото издание на фестивала ще събере любителите на "твърдата музика" след едногодишна пауза. Десет банди ще се изявят през двата фестивални дни на старопланинските поляни. И тази година условието за участие на групите е те да изпълняват само авторска музика.

Първите потвърдили участие са КОНТРОЛ, GWENDYDD и CATORGA.

Рокфестивалът се осъществява със специалното съдействие на община Мъглиж. Вход е свободен.





