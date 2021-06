BOBSTH 12:17:01 17-06-2021

Васил Петров - концерти - турне



Васил Петров представя нов студиен албум, започва серия от концерти





София, 17 юни /Даниел Стоянов, БТА/

Васил Петров издава нов албум Love Songs vol.1, който ще представи на симфоничното си турне SymphoNY Way. Това е 14-ти и най-романтичен до момента студиен проект на артиста, разказват от екипа му.

По думите им Петров се завръща в студиото с нов поглед върху живота и с почит към музиката, която винаги е обичал. Влива нова любов в популярни поп хитове и класики от списъка на American Songbook. Съпроводът е от триото на Ангел Заберски младши - пианист и аранжор, заедно с басиста Борис Таслев и барабаниста Стоян Янкулов-Стунджи. Записите са направени в Intelligent Music Studios от музикалния продуцент Иво Стефанов, а продуценти на албума са Васил Петров и Милен Врабевски.

В трак листата присъства Smile на Чарли Чаплин, също джаз образеца на Ричард Роджър и Лорънс Харт - My Funny Valentine, баладите Laura и The shadow of your smile, боса нова темите Corcovado и A day in the life of a fool, романтичната I remember you, както и подбраните от Петров лични фаворити като Who can I turn to, Embraceable you и други.

Бонус в албума е новата акустична версия на песента "Подслон в дъжда".



ТУРНЕТО



Концертите започват от Сливен на 21 юни в драматичния театър "Стефан Киров", на 22 юни са в Пловдив - летен театър "Бунарджика", 29 юни в Карлово - Летен кинотеатър. В Бургас Васил Петров гостуват на 1 юли - на сцената на Летния театър, на 3 юли е в Петрич - на стадион "Цар Самуил", на 8 юли е в Ямбол - Лятно кино, 10 август в Плевен - двора на историческия музей, 11 август във Велико Търново - Летен театър, 26 август в Търговище - "Арена Търговище", 6 септември - в Ловеч, 7 септември в Шумен - Студентски парк, 8 септември е в Русе - "Канев център", 22 септември е в Созопол - в амфитеатъра.



СИМФОНИЧЕН ПРОЧИТ



В симфоничния прочит на Врачанската филхармония и джаз триото Йордан Тоновски (пиано), Христо Минчев (бас китара) и Кристиян Желев(ударни) ще звучат също Feelings на Морис Албърт, Love story (Where Do I begin) на Франсис Лей, боса нова темата The Girl from Ipanema, поп класиката Can`t take my eyes of off you. Включена версия на песента на Стинг - Fragile, и "Бийтълс" - Something, Yesterday и Michelle. Дюк Елингтън и ориенталският му джаз стандарт Caravan също присъства в аранжимент на Христо Павлов, както и хитовете на Синатра - My Way, Strangers in the night, New York, N.Y.

Диригент е Христо Павлов, а специален гост солист е цигуларката Зорница Иларионова. Аранжиментите са на Ангел Заберски Младши, Румен Тосков - Рупето, Васил Спасов и Христо Павлов.



"ФИЛМОВА" МУЗИКА



Междувременно, Васил Петров започва работа по създаването на няколко филмови теми, които той решава да включи в симфоничното си турне. Три авторски теми ще звучат за първи път на живо в симфонични оркестрации с джаз триото по време на турнето.

"Винаги ме е вълнувала филмовата музика и особено композитори като Джон Уилямс, Лало Шифрин, Джери Глодсмит, Алън Силвестри и други майстори. Винаги съм искал да се занимавам и с това, и пандемията ми даде тази възможност. Дано да ми се отдава", коментира Петров.

/ЕД/