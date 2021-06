BOBSTH 10:41:01 16-06-2021

Стара Загора - писател



Писателят Никола Райков от Стара Загора е българската номинация за европейските награди EUROCON 2021





Стара Загора, 16 юни /Румяна Лечева, БТА/

Номинацията на България за европейските награди на EUROCON 2021 в категория "автор с цялостен принос за последните 10 години" е на старозагорския писател Никола Райков. Той получава победата след като получава най-много гласове - 1436 за творчеството си, съобщава сайтът на фестивала. В първото си интервю, което даде за БТА след като научи новината, Никола Райков сподели, че е приятно изненадан от номинацията. Има и още една новина. Това лято се очакват и първите преводи на книгите и игрите му на китайски език. Преди две години той подписа договор за издаване на цялото му творчество с китайско издателство, което е в Топ 10 в Страната на дракона.

40-годишният Райков е IT инженер с диплома от Чикаго, но през последните години се издържа успешно като професионален писател. Избрал да живее със съпругата си и 11-годишния си син не в родния си град Стара Загора, а в старозагорското село Арнаутито, заради спокойната атмосфера, чистия въздух и вкусната храна. Още като студент зад Океана той започва да поддържа сайт за кино рецензии върху американското кино, както и да публикува свои статии, разкази и повести. Веднага след дипломирането си се завръща в България, защото чувства, че това е неговото място. Днес той сподели пред БТА, че не съжалява за избора си.

Творчеството му за възрастни получава признания и награди, но той става истински популярен с първите по рода си детски книги с игри. Първата си експериментална приказка-игра "Голямото приключение на малкото таласъмче" написал за сина си, а първата му премиера беше в пресклуба на БТА в Стара Загора. След феноменалния успех на първата книга на бял свят се появява и "Още по-голямото приключение на малкото таласъмче", с която става най-младият автор, печелил националното отличие "Константин Константинов" на Министерството на културата - най-престижната награда за детско творчество в България. Само за няколко години Никола Райков се превърна в един от най-популярните и обичани детски писатели на България, а книгите му се продават в многохилядни тиражи. Носител е на над 10 награди и номинации. Никола Райков е известен с високо хуманните си възгледи и споделя безплатно своите книги в електронен формат. Електронните издания на творбите му се превеждат от доброволци по цял свят, а книгите му се издават и извън България.

Номинацията за EUROCON е най-новото признание за писателя. Фестивалът за фантастика в Европа и се провежда от 1972 година, като мястото всеки път е различно. Тази година изданието ще се проведе от 15 до 18 юли във Фиуджи, Италия. Фестивалът EUROCON традиционно е форум, който събира най-масово представители на фантастичния фендъм от различни европейски страни. В рамките на фестивала се провеждат много лекции, кръгли маси и интервюта с известни автори пред публика.

Събитието е съпътствано от изложения на фантастична литература и изкуство, а по време на официалното му закриване се връчват Европейските награди за фантастика, от European Science Fiction Society - организация, съставена от фенове и професионалисти в областта на фантастиката, в която европейските държави всяка година изпращат делегати. Сред почетните гости на фестивала ще бъде Иън МакДоналд, автор на популярни и награждавани научнофантастични романи, сред които "Brasyl" и "The Dervish House". Носител е на "Локус", "Хюго", "Филип Дик", "Джон Кемпбъл" и други награди, включително и на наградата "Grandmaster of Science Fiction" на ESFS и "Maurizio Manzieri", италиански художник на фантастични творби, номиниран за "Хюго". Никола Райков очаква с нетърпение участието си във фестивала за фантастика. /НТ/