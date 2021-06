Културен пътеводител представя пространствата за изкуство в София в пощенски картички 16 юни 2021 / 10:01 Tweet

Културен пътеводител представя пространствата за изкуство в София в пощенски картички





София, 16 юни /Даниел Стоянов, БТА/

Best Regarts from Sofia - културен пътеводител на пространствата за изкуство в София в пощенски картички, ще бъде представен утре в галерия "Академия" в присъствието на автора - Сибила Керелезова. Изданието се осъществява с подкрепата на националния фонд "Култура", и се разпространява безплатно, информират организаторите.

По думите им Best Regarts from Sofia е първият по рода си проект, съставен изцяло от пощенски картички. Двуезичното издание, което излиза от печат този месец, е насочено както към местни жители, така и към посетители на столицата.

Изданието представя 11 галерии в София. От световни гении като Роден и Пикасо до български художници като Владимир Димитров-Майстора и Генко Генков, или пък талантливи съвременни артисти - всичко това може да бъде открито из софийската сцена за изкуство.

Страниците на пътеводителя, всяка от които представя отделна галерия в столицата, са перфорирани и представляват пощенски картички, които могат да бъдат откъснати и изпратени на приятел като препоръка, или пък запазени за спомен.

Сибила Керелезова е родена на 19 май 1997 г. в Кърджали. През 2020 завършва специалността "Инженерен дизайн" в Техническия университет в София, а в момента следва "Графичен дизайн" в Националната художествена академия. Работи в сферата на визуалните изкуства.



