Легендите от Foreigner ще имат концерт в София догодина през май





София, 15 юни /Даниел Стоянов, БТА/

Легендите от Foreigner ще имат концерт в София догодина, съобщават от "София мюзик ентърпрайсис". Събитието е на 27 май в зала 1 на НДК.

С 10 мултиплатинени албума, над 80 милиона продадени копия, Foreigner е световно призната като една от най-успешните групи в рок историята.

На живо ще звучат I Want To Know What Love Is, Cold As Ice, Hot Blooded, Waiting For A Girl Like You, Feels Like The First Time, Urgent и много други хитове, които имат над 10 милиона слушания всяка седмица.





