BOBSTH 10:20:01 15-06-2021

MM1019BO.011

Силистра - шофьор - алкохол



С 3.08 промила алкохолно съдържание трийсет и шест годишен мъж е управлявал лек автомобил в Силистренско





Силистра, 15 юни /Пеню Николов, БТА/

С 3.08 промила алкохолно съдържание 36-годишен мъж е управлявал лек автомобил "Пежо", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Силистра. Той е бил засечен от полицейски служители на 15 юни около 01:40 часа в района на село Ножарево и тестван с дрегер.

Отказал е да даде кръвна проба и е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано бързо производство.



/ММ/



