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С 3.08 промила алкохолно съдържание трийсет и шест годишен мъж е управлявал лек автомобил в Силистренско

С 3.08 промила алкохолно съдържание трийсет и шест годишен мъж е управлявал лек автомобил в Силистренско

BOBSTH 10:20:01 15-06-2021
MM1019BO.011
Силистра - шофьор - алкохол

С 3.08 промила алкохолно съдържание трийсет и шест годишен мъж е управлявал лек автомобил в Силистренско


Силистра, 15 юни /Пеню Николов, БТА/
С 3.08 промила алкохолно съдържание 36-годишен мъж е управлявал лек автомобил "Пежо", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Силистра. Той е бил засечен от полицейски служители на 15 юни около 01:40 часа в района на село Ножарево и тестван с дрегер.
Отказал е да даде кръвна проба и е задържан за срок до 24 часа.
По случая е образувано бързо производство.

/ММ/

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