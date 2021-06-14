Две опаковки хероин са иззели надзиратели от мъж, изтърпяващ присъда в затворническото общежитие в с. Самораново
BOBSTH 11:23:01 14-06-2021
IS1122BO.017
Кюстендил - хероин - затворническо общежитие
Две опаковки хероин са иззели надзиратели от мъж, изтърпяващ присъда в затворническото общежитие в с. Самораново
Кюстендил, 14 юни /Елица Иванова, БТА/
Две опаковки хероин са иззели надзиратели от мъж, изтърпяващ присъда в затворническото общежитие в с. Самораново, съобщиха от полицията в Кюстендил. Сигналът в полицейското управление в Дупница е постъпил вчера, от служители на затворническото общежитие в с. Самораново, община Дупница.
Наркотичното вещество е иззето от 47-годишен, изтърпяващ наказание лишаване от свобода. Местопроизшествието е обслужено от дежурна полицейска група, наркотичното вещество е реагирало на хероин при направения полеви наркотест. По случая е образувано досъдебно производство в РУ Дупница, уведомен е и дежурен прокурор, допълниха от полицията.
/ИС/