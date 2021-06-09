Край тунджанското село Скалица бе осветен нов православен параклис
BOBSTH 14:09:32 09-06-2021
PP1408BO.045
община Тунджа - параклис - освещаване
Край тунджанското село Скалица
бе осветен нов православен
параклис
Ямбол, 9 юни /Владимир Шишков, БТА/
Край язовир в землището на тунджанското село Скалица бе осветен новоизграден православен параклис, съобщиха от общинския пресцентър.
Инициатор и организатор при изграждането на параклиса, наречен на Св. Николай Чудотворец, е Кольо Минчев, жител на Скалица. В богоугодното начинание той е бил подпомогнат от местни земеделски производители.
Храмът е осветен от архиерейския наместник архимандрит Димитрий в съслужение със свещениците Янко и Жельо.
/ПП/