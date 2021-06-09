BOBSTH 14:09:32 09-06-2021

PP1408BO.045

община Тунджа - параклис - освещаване



Край тунджанското село Скалица

бе осветен нов православен

параклис





Ямбол, 9 юни /Владимир Шишков, БТА/

Край язовир в землището на тунджанското село Скалица бе осветен новоизграден православен параклис, съобщиха от общинския пресцентър.

Инициатор и организатор при изграждането на параклиса, наречен на Св. Николай Чудотворец, е Кольо Минчев, жител на Скалица. В богоугодното начинание той е бил подпомогнат от местни земеделски производители.

Храмът е осветен от архиерейския наместник архимандрит Димитрий в съслужение със свещениците Янко и Жельо.











/ПП/



