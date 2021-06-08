С 2.09 промила алкохолно съдържание петдесет и осем годишен мъж е управлявал лек автомобил
BOBSTH 09:49:01 08-06-2021
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Силистра - пиян шофьор
С 2.09 промила алкохолно съдържание петдесет и осем годишен мъж е управлявал лек автомобил
Силистра, 8 юни /Пеню Николов, БТА/
С 2.09 промила алкохолно съдържание петдесет и осем годишен мъж е управлявал лек автомобил "Фолксваген", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Силистра.
Той е бил засечен от полицейски служители вчера около 23:05 часа в района на село Главан.
Отказал е да даде кръвна проба и е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.
/ГИ/