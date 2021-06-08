BOBSTH 09:49:01 08-06-2021

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Силистра - пиян шофьор



С 2.09 промила алкохолно съдържание петдесет и осем годишен мъж е управлявал лек автомобил





Силистра, 8 юни /Пеню Николов, БТА/

С 2.09 промила алкохолно съдържание петдесет и осем годишен мъж е управлявал лек автомобил "Фолксваген", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Силистра.

Той е бил засечен от полицейски служители вчера около 23:05 часа в района на село Главан.

Отказал е да даде кръвна проба и е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.



/ГИ/



