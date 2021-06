BOBSTH 15:53:31 03-06-2021

Стара Загора - спортна зала



Отличиха най-добрите идейни проекти в конкурса за идеен проект на Многофункционална спортна зала в Стара Загора





Стара Загора, 3 юни /Румяна Лечева, БТА/

На официална церемония днес бяха връчени наградите на лауреатите в конкурса за идеен проект на Многофункционална спортна зала, която ще бъде изградена в старозагорския парк "Артилерийски", съобщават от пресцентъра на общината.

Идейното предложение на "Атек - ВД" ЕООД, гр. София е събрало най-висока оценка в обявения по реда на ЗОП "Открит конкурс за идеен проект за многофункционална спортна зала в УПИ I, КВ.334А, по плана на гр. Стара Загора", който се проведе през миналата година. На второ място е било класирано проектното предложение на "Тилев архитекти" ЕООД, гр. София, а бронзът е грабнал творческият екип на "АТМ" ЕООД, гр. София.

След връчване на официалната грамота авторският колектив в състав проф. Валери Иванов, арх.Калоян Колев, доц.д-р.инж.Цветан Георгиев,гл.ас.,д-р. инж. Николай Милев и ландшафтен архитект Мария Грозева, е представил пред присъстващите проекта, получил най-висока оценка.

"Ние заложихме на няколко основни принципа, които са новаторски в българската проектантска практика. Съобразихме се с амбицията на общината да изгради уникален, многофункционален обслужващ комплекс, съчетаващ в себе си условия за спорт, за рекреация, хранене, обслужване и търговия. Нашата работа беше предшествана от анализ на социокултурния и урбанистичен контекст на територията", е обяснил проф. Валери Иванов.

В края на официалната церемония е била открита изложба с конкурсните проекти. Тя ще може да бъде видяна в Културен център "Стара Загора"- фоайе етаж 2 до края на юни.

От пресцентъра на Община Стара Загора припомнят, че пpoeктнитe peшeния тpябваше дa пpeдлoжaт cъздaвaнe нa ycтoйчивa, фyнкциoнaлнo пpигoднa и мoдepнa apxитeктypнa cpeдa, c плacтичнo фacaднo peшeниe, yникaлeн apxитeктypeн oбpaз и интepиop, както и зaдължитeлнo интeгpиpaнe нa cпopтнaтa зaлa c пapкa и oкoлнoтo зacтpoявaнe - кaтo oбeм, гpaдoycтpoйcтвeнo peшeниe и впиcвaнe нa cгpaдaтa в дeнивeлaциятa нa тepeнa. Cгpaдaтa щe oбeдинявa фyнкции нa cпopтнo cъopъжeниe c кaпaцитeт 5200 ceдящи мecтa, кoнцepтнa зaлa и бизнec зoнa c кoнфepeнтeн блoк, xpaнeнe и paзвлeчeния и peкpeция. Oбщaтa cтoйнocт нa инвecтициятa в пpoeктиpaнeтo и изгpaждaнeтo нa cгpaдaтa e 25 000 000 лева c ДДC.







