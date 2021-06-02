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Велико Търново - туристи - тенденция



Тенденция на повишаване на туристите отчита Регионалният исторически музей във Велико Търново





Велико Търново, 2 юни /Марина Петрова, БТА/

Тенденция на повишаване на туристическия поток отчита Регионалният исторически музей във Велико Търново. През изминалия месец май са регистрирани 35 954 посетители, посочват от културната институция.

Най-голям туристически пик е регистриран в началото на месеца по Великденските празници /10 167 посетители/, в почивните дни около 24 май /7723 посетители/ и на 6 май - Гергьовден, /2165 посетители/.

Туристите са почти три пъти повече в сравнение с април. Завръщат се и чуждестранните гости, които за изминалия месец са почти две хиляди, сред които преобладават румънци, руснаци, британци, французи и американци.

Отново най-голям е бил интересът към крепостта "Царевец". Мултимедийният посетителски център "Царевград Търнов", църквите в квартал "Асенов", Трапезица, Археологическият резерват "Никополис ад Иструм" и музейните обекти в Арбанаси също са били сред предпочитанията на гостите.



/ММ/



