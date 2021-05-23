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Национален шампионат по автокрос се състоя край силистренското село Калипетрово

Национален шампионат по автокрос се състоя край силистренското село Калипетрово

BOBSTH 17:01:32 23-05-2021
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Силистра - автокрос

Национален шампионат по автокрос се състоя край силистренското село Калипетрово


Силистра, 23 май /Пеню Николов, БТА/
Втори кръг на националния шампионат по автоклос в дивизии "Бъги" и "Супербъги" се състоя край силистренското село Калипетрово, съобщиха от общината в Силистра.
В отборното класиране първи е автомобилен спортен клуб "Тони Старт" от Силистра, следван от "София - град". В дивизия "Бъги" на първо място е Бойко Янков от автомобилен спортен клуб "Яворов" - Чирпан, а в "Супербъги" - Григорий Стефанов - "София град".
Победителите са получили плакети и грамоти от името на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов.
След състезанията е представена демонстрация на бъги клас Junior, мотокрос, АТВ и УТВ.

/ИС/

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