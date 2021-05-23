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Силистра - автокрос



Национален шампионат по автокрос се състоя край силистренското село Калипетрово





Силистра, 23 май /Пеню Николов, БТА/

Втори кръг на националния шампионат по автоклос в дивизии "Бъги" и "Супербъги" се състоя край силистренското село Калипетрово, съобщиха от общината в Силистра.

В отборното класиране първи е автомобилен спортен клуб "Тони Старт" от Силистра, следван от "София - град". В дивизия "Бъги" на първо място е Бойко Янков от автомобилен спортен клуб "Яворов" - Чирпан, а в "Супербъги" - Григорий Стефанов - "София град".

Победителите са получили плакети и грамоти от името на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов.

След състезанията е представена демонстрация на бъги клас Junior, мотокрос, АТВ и УТВ.



/ИС/



