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В събота ще спират движението по улици около стадион "Локомотив" заради мача Локомотив - ЦСКА

В събота ще спират движението по улици около стадион "Локомотив" заради мача Локомотив - ЦСКА

BOBSTH 10:08:31 14-05-2021
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Пловдив - футбол - транспорт

В събота ще спират движението по улици около стадион "Локомотив" заради мача Локомотив - ЦСКА


Пловдив, 14 май /Дима Шопова, БТА/
В събота, от 18,00 до 23,00 часа, ще спират поетапно движението по улици около стадион "Локомотив" заради мача Локомотив /Пловдив/ - ЦСКА /София/, съобщиха от ОП "Организация и контрол на транспорта".
Ограничението е в сила за ул. "Лев Толстой" - от кръстовището с бул. "Санкт Петербург" до кръстовището с ул. "Проф. Цветан Лазаров", ул. "Проф. Цветан Лазаров" - от кръстовището с ул. "Лев Толстой" до кръстовището с ул. "Поручик Боян Ботев", ул. "Димитър Ризов" - от кръстовището с ул. "Поручик Боян Ботев" до кръстовището с бул. "Освобождение".
Маршрутът на автобусни линии с номера 9, 10, 21, 25, 29, 66 и 99 от основния вътрешноградски транспорт се променя.

/ММ/

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