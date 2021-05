M3 Communications Group, Inc. с 6 награди BAPRA Bright Awards

М3 Communications Group, Inc. спечели 6 отличия на годишните награди BAPRA Bright Awards, организирани от Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА). На бляскава церемония снощи авторитетното международно жури отличи агенцията за успешните ѝ проекти за 2019/2020 г. сред общо 150 подадени кандидатури. Компанията отбеляза впечатляващ хеттрик с три награди в категорията „Специално събитие или лансиране“ и спечели престижното второ място в категорията „Агенция на годината“. BAPRA Bright Awards са най-уважаваните награди в PR индустрията в България, които се провеждат за 11-а поредна година.

Креативните проекти, с които М3 Communications Group, Inc. впечатли журито в една от най-оспорваните категории „Специално събитие или лансиране“ и с които отбеляза троен успех, са кампании с международен мащаб и глобално значение. Първото място бе присъдено за организирането на уникалната pop-up escape стая в рамките на кампания на Европейската комисия за потребителските права. Втората награда е за форума „Бъдещето на мобилността“ за Shell България, а третата – за Срещата на високо равнище на Комуникационния форум в Давос, проведена в онлайн формат.

М3 Communications Group, Inc. спечели и сребърно отличие в категорията „Комуникации в публичния сектор“, където отново получи висока оценка от журито за мащабната кампания #yourEUright, реализирана за Европейската комисия с цел повишаване на информираността за правата на потребителите. Проектът Start Up Space на международната сателитна компания Gilat пък донесе трета награда за „Вътрешни комуникации“.

М3 Communications Group, Inc. спечели и почетното второ място в категория „Агенция на годината“. От основаването на наградите BAPRA Bright Awards компанията традиционно присъства в топ 3 и досега е била носител на първо място три пъти – през 2011, 2016 и 2018 г.

„Последната година беше изключително предизвикателна за целия бизнес и се радвам, че въпреки това българските PR компании са реализирали толкова впечатляващи проекти. Ние в М3 Communications Group, Inc. успяхме да извлечем важни уроци, да продължим да следваме най-високите стандарти и да бъдем ценни партньори на нашите клиенти. Щастливи сме, че усилията и професионализмът ни се оценяват високо за пореден път! Благодаря на целия екип на компанията, на нашите партньори от Hill+Knowlton Strategies и на всички останали приятели и партньори“, коментира Максим Бехар, основател и изпълнителен директор на М3 Communications Group, Inc.

Освен в България, компанията се представя успешно и в редица международни конкурси тази година. М3 Communications Group, Inc. e една от четирите PR агенции, които се борят за отличието „Най-добра агенция в Европа“ в престижните награди PRWeek Global Awards 2021. Компанията е сред финалистите за Централна и Източна Европа и в конкурса за „Най-добра консултантска агенция“, организиран от PRovoke Media. Друго значимо постижение е, че кампания на М3 Communications Group, Inc. бе избрана сред финалните пет международни проекта, които се борят за приза в категорията „Public Affairs“ на авторитетните международни награди ЕМЕА SABRE Awards за 2021 г.

