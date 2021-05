BOBSTH 11:31:31 13-05-2021

Предимно чуждестранни участници ще има в 14-ото издание на "Антистатик"





Общо 15 събития предвижда 14-ото издание на "Антистатик". Програмата на фестивала ще бъде изцяло на живо с представления, срещи с артисти, разговори и премиера на третия брой на единственото у нас годишно "Списание за танц", разказват организаторите. БТА е медиен партньор на събитието, което продължава от 28 май до 6 юни под мотото "Все по-близо".

"Празникът срещу статичността" започва със специално откриване, с вход свободен, за което в София пристига хореографката Паула Розолен (Германия). Тя ще работи заедно с 20 български изпълнители от различни възрасти и разнообразен опит по създаване на представлението "В почит към Мърс Кънингам". През 2019 г. се навършват 100 години от рождението на танцовата легенда. По този повод ще бъде представена единна хореографска партитура, построена от Розолен, на основата на 20 сола на български артисти. Това ще се случи само веднъж в "Софийски арсенал - музей за съвременно изкуство" на фона на музиката на Емилиян Гацов-Елби.

Кевин Джийн ще превърне реалността и заобикалящата среда в залата в метафора - на 29 май, на сцената на "ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс" в НДК. Френският хореограф обръща поглед към концепцията за мъжествеността днес, сглобена в голяма степен от сарказъм, сексизъм и насилие. През 2019 г. той започва работа по нов творчески цикъл с представленията "The Cyclon Pursuit (да разрушиш света и да се преродиш)", "По същество (да саботираш мъжествеността)", както и "Time for Nothing (да съзерцаваш)" от 2021 г. "По същество" гостува в София.

На 30 май, отново в "ДНК" хореографката и изпълнителка Меган Бридж (САЩ) ще представи две сола - "Морфичен резонанс" и "Съгласие", в които неин партньор е музиката.

На сцена "Дерида" ще се веят знамена и "виновникът" за това отново е хореографката Паула Розолен. На 1 юни, с второто си представление, тя се обръща към това отдавна пренебрегнато средство за общуване. В "Знамена" Розолен наслагва няколко семиотични системи и създава собствен език за общуване с танцьорите и публиката. Превръща театралната зала в комуникационна площадка.

Томи Паазонен от Германия гостува в "Дерида" на 4 юни. Една от отличителните черти на творческия подход на хореографа и бивш балетист е, че с всеки следващ артистичен проект той прави нещо, което не е пробвал досега. Така, на 50-годишна възраст осъзнава, че има форма, която дълго е избягвал и е време за първия му солов проект. Започва работа по "Ретроспекция - 5 сола за 5 десетилетия". С тази автобиографична творба Паазонен се завръща на сцената като изпълнител след 23 години хореографска и преподавателска работа.

"По-малкото може да е повече, но понякога си е просто нищо" е най-новият хореографски проект на Вили Прагер, вдъхновен от испанската диско трупа Ballet Zoom, основана през 1973 г. За осъществяването му той работи със студенти от Академията за танц и пърформанс на Националния център за танц на Букурещ. Резултатът ще бъде представен на 5 юни в "Дерида".

Финалът на фестивал поставя "Танцови маниаци" на хореографката и драматург Симона Дяконеску (Румъния). Представлението е посветено на едно от най-мистериозните явления в Европа от началото на 16-и век. Тогава, на централния площад в Страсбург, избухва танцова епидемия. С времето учените ще я нарекат "Танцът на свети Вит", хорея ласкива (Chorea Lasciva), танцувална мания или хореомания, смесвайки псевдонаука, теология и средновековна научна фантастика.



