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Във Велико Търново започна Фестивалът за детско-юношеско театрално творчество "Малкият принц"

Във Велико Търново започна Фестивалът за детско-юношеско театрално творчество "Малкият принц"

BOBSTH 14:12:01 07-05-2021
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Велико Търново - "Малкият принц" - фестивал

Във Велико Търново започна Фестивалът за детско-юношеско театрално творчество "Малкият принц"


Велико Търново, 7 май /Марина Петрова, БТА/
Във Велико Търново започна Фестивалът за детско-юношеско театрално творчество "Малкият принц".
На сцената на МДТ "Константин Кисимов" в продължение на три дни, от днес до 9 май, свои постановки ще представят 17 младежки театрални формации от цялата страна в две възрастови групи, съобщиха организаторите от община Велико Търново и Народното читалище "Извор-1873" в село Самоводене.
Театралният форум за деца и юноши е с вход свободен и е съобразен с всички противоепидемични мерки.
В него участват над 180 възпитаници на театрални школи от Варна, София, Русе, Силистра, Бургас, Благоевград, Габрово, Разград, Шумен, Пловдив, Банкя, Лясковец и Велико Търново.

/ПП/

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