Над 10 хиляди са били туристите, посетили музеите във Велико Търново на Великден 5 май 2021 / 13:31 Tweet

BOBSTH 13:31:01 05-05-2021

PP1330BO.018

Велико Търново - туристи - Великден - статистика



Над 10 хиляди са били туристите, посетили музеите във Велико Търново на Великден





Велико Търново, 5 май /Марина Петрова, БТА/

Над 10 хиляди са били туристите, посетили музеите във Велико Търново на Великден, съобщиха от Регионалния исторически музей.

През петте почивни дни близо 6200 души са се качили на крепостта "Царевец", а над 800 посетители са разгледали средновековните църкви в квартал "Асенов".

Силен посетителски интерес са отчели екскурзоводите в античния град "Никополис ад Иструм", традиционно много туристи са разгледали и музейните обекти в Арбанаси.

От близо 300 чуждестранни туристи, предприели разходка във Велико Търново и историческите околности на града, най-многобройни са били руснаците, а най-малко - гостите от съседна Румъния, отчитат от музея.



/ПП/



