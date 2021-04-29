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Великотърновският митрополит Григорий е осветил 1800 великденски яйца на днешния Велики Четвъртък

Великотърновският митрополит Григорий е осветил 1800 великденски яйца на днешния Велики Четвъртък

BOBSTH 13:52:31 29-04-2021
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Велико Търново - Велики Четвъртък - яйца

Великотърновският митрополит Григорий е осветил 1800 великденски яйца на днешния Велики Четвъртък


Велико Търново, 29 април /Марина Петрова, БТА/
Във Велико Търново 1800 великденски яйца са осветени на днешния Велики Четвъртък от великотърновския митрополит Григорий, съобщиха от общината.
Те ще бъдат подарявани на великотърновци след службата за Второ Възкресение навръх Великден, която ще е пред църквата "Възкресение Христово".
Близо 700 великотърновци, които ползват услугите на Домашния социален патронаж и обществената трапезария са били зарадвани с козунаци, великденски яйца и пакети с хранителни продукти, набавени от дарители.

/ММ/

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