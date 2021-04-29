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Прокурори проведоха мълчаливо бдение пред Съдебната палата в Шумен

Прокурори проведоха мълчаливо бдение пред Съдебната палата в Шумен

BOBSTH 11:35:31 29-04-2021
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Шумен-мълчаливо бдение-прокурори

Прокурори проведоха мълчаливо
бдение пред Съдебната палата
в Шумен


Шумен, 29 април /Деян Герговски, БТА/
Около 30 прокурори, следователи и служители на прокуратурата в Шумен проведоха мълчаливо бдение пред Съдебната палата в града. Те излязоха пред сградата в 11.00 часа, като не коментираха пред журналисти повода. Според разпратеното прессъобщение от Апелативната прокуратура - Варна, в чийто район попада и Шумен, по този начин служителите от държавното обвинение изразяват несъгласие с прибързаните и необмислени опити за промени в Закона за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс.
От службата съобщиха, че мълчаливо бдение ще се проведе и във всички Окръжни и Районни прокуратури във Варна, Добрич, Силистра, Разград.


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