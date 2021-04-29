BOBSTH 11:35:31 29-04-2021

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Шумен-мълчаливо бдение-прокурори



Прокурори проведоха мълчаливо

бдение пред Съдебната палата

в Шумен





Шумен, 29 април /Деян Герговски, БТА/

Около 30 прокурори, следователи и служители на прокуратурата в Шумен проведоха мълчаливо бдение пред Съдебната палата в града. Те излязоха пред сградата в 11.00 часа, като не коментираха пред журналисти повода. Според разпратеното прессъобщение от Апелативната прокуратура - Варна, в чийто район попада и Шумен, по този начин служителите от държавното обвинение изразяват несъгласие с прибързаните и необмислени опити за промени в Закона за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс.

От службата съобщиха, че мълчаливо бдение ще се проведе и във всички Окръжни и Районни прокуратури във Варна, Добрич, Силистра, Разград.





/РУМ/



