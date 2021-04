BOBSTH 11:15:01 29-04-2021

Лука Шулич от 2Cellos идва за два концерта в България, заедно с пианиста Евгени Генчев





София, 29 април /Даниел Стоянов, БТА/

Челистът Лука Шулич от 2Cellos идва за два концерта в България, заедно с младия пианист Евгени Генчев, научи БТА от организаторите от "БГ саунд стейдж".

Шулич представя у нас своето специално шоу за виолончело и пиано Live Summer 2021. Спектакълът ще гостува на 6 септември в летния театър на Варна, и на 7 септември - в пловдивския античен театър.

Локациите са специално избрани - в театри на открито, с необичаен дух и атмосфера, където по традиция двамата музиканти представят шоуто и в други места по света.

Ще звучат едни от най-големите рок и поп хитове на всички времена - Bohemian Rhapsody, Nothing Else Matters, Numb на Linkin Park, The Sound of Silence, Smells Like Teen Spirit, Chandelier.

Програмата включва и много филмова музика - от Nuovo Cinema Paradiso и Shallow. Музикантите остават верни и на класическите шедьоври - част от техния репертоар - Spiegel im Spiegel, Nuvole Bianche.

През 2020 г. Шулич и Генчев представиха програмата си на интересни места в Европа, едно от които на Nо Border Music Festival - до езерата Фузине, сред красотата на италианските Алпи.

Лука Шулич е роден е в Словения. Завършва Кралската музикална академия в Лондон. През 2011 г., заедно със Степан Хаусер, записват видео с версията на Smooth Criminal на Майкъл Джексън, която веднага става вайръл в мрежата и води до световния успех на 2Cellos. Те са толкова успешни, че участват в световното турне на Елтън Джон и записват пет албума със Sony Masterworks.

След осем години турнета по света, през 2019 г. Шулич се завръща към класическите си корени с първия си соло албум Sony Classical, който оглавява класацията на "Билборд". Неговата интерпретация на "Четирите сезона" на Вивалди е първият пълен запис от барокови концерти, аранжирани за виолончело.

Евгени Генчев е роден в Пловдив и започва образованието си в тамошното музикално училище "Добрин Петков". Учи в Кралската музикална академия, в Лондон, и в международната пиано академия Incontri col Maestro в Имола (Италия). Дипломира се и в Guildhall School of Music & Drama, в Лондон.

Концертирал из цяла Европа, Северна Америка, Китай и Австралия. Носител е на повече от 15 национални и международни награди за пиано. През този сезон свири с Orquesta Filarmonica de la UNAM в Мексико сити, Полската балтийска филхармония в Гданск, Фестивалния оркестър на LISMA в Ню Йорк, както и с Пловдивската филхармония.

