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Седем великденски яйца украсяват сградата на община Ямбол

Седем великденски яйца украсяват сградата на община Ямбол

BOBSTH 10:48:01 29-04-2021
MM1047BO.027
Ямбол - великденски яйца - украса

Седем великденски яйца украсяват сградата на община Ямбол


Ямбол, 29 април /Владимир Шишков, БТА/
Седем декоративни яйца украсяват за Великденските празници площадното пространство пред сградата на община Ямбол, видя репортер на БТА. В зелените площи наоколо е монтирано осмо яйце с височина три метра, изработено изцяло от свежи градински цветя.
Великденските яйца са дарение от ямболски бизнесмени и са изрисувани от местни художници.







/ММ/

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