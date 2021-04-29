Седем великденски яйца украсяват сградата на община Ямбол
BOBSTH 10:48:01 29-04-2021
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Ямбол - великденски яйца - украса
Седем великденски яйца украсяват сградата на община Ямбол
Ямбол, 29 април /Владимир Шишков, БТА/
Седем декоративни яйца украсяват за Великденските празници площадното пространство пред сградата на община Ямбол, видя репортер на БТА. В зелените площи наоколо е монтирано осмо яйце с височина три метра, изработено изцяло от свежи градински цветя.
Великденските яйца са дарение от ямболски бизнесмени и са изрисувани от местни художници.
/ММ/