Пожар изпепели крайбрежен ресторант в Несебър 29 април 2021 / 08:00 Tweet

BOBSTH 08:00:01 29-04-2021

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Несебър - ресторант - пожар



Пожар изпепели крайбрежен ресторант в Несебър





Бургас, 29 април /Галя Тенева, БТА/

Ресторант на крайбрежната алея в Несебър е изгорял при пожар, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Бургас. Унищожени са около 400 кв.м от покривната конструкция на заведението и цялото ресторантско оборудване. По данни на 60-годишния собственик, в заведението е имало хранителни продукти и алкохол на стойност около 100 000 лева, както и оборудване на стойност около 50 000 лева.

Ресторантът се намира в близост до крайбрежната алея на южния плаж в Несебър. Сигналът за пожара е подаден около 2.15 часа. Огънят е потушен около 5.00 часа от два противопожарни автомобила.

Няма пострадали хора при огнения инцидент. Причините за пожара са в процес на изясняване. По случая в Районно управление - Несебър е образувано досъдебно производство.



/РУМ/



