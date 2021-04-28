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Наркотично вещество е открито в затворническото общежитие в с. Самораново

Наркотично вещество е открито в затворническото общежитие в с. Самораново

BOBSTH 11:10:32 28-04-2021
MH1110BO.027
Дупница - затворническо общежитие - канабис

Наркотично вещество е открито
в затворническото общежитие
в с. Самораново


Дупница, 28 април /Елица Иванова, БТА/
Наркотично вещество е било открито вчера от служители на затворническото общежитие в с. Самораново, община Дупница, у 32-годишен мъж, изтърпяващ наказание там. Това съобщиха от полицията в Дупница, където е постъпил сигнала.
Дежурна полицейска група е иззела 2,5 грама канабис. Видът на наркотика е установен с полеви наркотест. По случая е образувано досъдебно производство, уведомен е и дежурен прокурор.
/МХ/

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