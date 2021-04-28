BOBSTH 11:10:32 28-04-2021

MH1110BO.027

Дупница - затворническо общежитие - канабис



Наркотично вещество е открито

в затворническото общежитие

в с. Самораново





Дупница, 28 април /Елица Иванова, БТА/

Наркотично вещество е било открито вчера от служители на затворническото общежитие в с. Самораново, община Дупница, у 32-годишен мъж, изтърпяващ наказание там. Това съобщиха от полицията в Дупница, където е постъпил сигнала.

Дежурна полицейска група е иззела 2,5 грама канабис. Видът на наркотика е установен с полеви наркотест. По случая е образувано досъдебно производство, уведомен е и дежурен прокурор.

/МХ/



