BOBSTH 15:03:31 21-04-2021

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Русе - шофьор - съд



Шофьор с 2,34 промила алкохол и с незаконен автомобил отива на съд в Русе





Русе, 21 април /Мартин Пенев, БТА/

Шофьор, заловен да управлява нерегистриран автомобил с 2,34 промила алкохол, ще бъде съден в Русе. Това съобщиха от русенската полиция.

Случаят е отпреди два дни. 52-годишният шофьор управлявал около 22.00 часа автомобил "Фолксваген Поло" в русенското село Кацелово, когато бил спрян от полицейски екип.

При проверката било изяснено, че колата е с прекратена регистрация. Мъжът, който е от русенското село Сваленик, бил изпробван за алкохол, като дрегерът отчел 2,34 промила.

На шофьора са съставени и три акта. Той е задържан и конвоиран до Университетската болница "Канев" в Русе, където пред медицинско лице отказал да даде кръвна проба.



/ГИ/



