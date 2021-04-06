BOBSTH 16:23:31 06-04-2021

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Русе - концерт - опера



Маестро Йордан Камджалов и челистът Александър Сомов изнасят концерт с Русенска филхармония





Русе, 6 април /Мартин Пенев, БТА/

Концерт на Русенска филхармония - с диригент Йордан Камджалов и солист Александър Сомов /виолончело/, ще има утре вечер в Доходното здание в крайдунавския град. Това съобщиха от Русенската опера.

Програмата включва Симфония No.1 "Класическа" на Сергей Прокофиев и Концерт за виолончело и оркестър No.2 от Дмитрий Шостакович.

"Такава програма не бих предложил на друго място освен тук - с Русенска филхармония. Щастлив съм, че ще бъде реализирана с тези великолепни музиканти, и то със спокойствие. Надявам се да дадем най-доброто от себе си", каза маестро Камджалов.

По думите му, в програмата се представя целият диапазон на славянската чувствителност. Според Камджалов това е концерт, след който човек не иска да "излиза" от тази музика.

Александър Сомов каза, че е огромна радост да е в Русе. Той обясни, че за първи път работи заедно с маестро Камджалов и за него това е огромно удоволствие.

"Самият процес е симбиоза на идеи, на дъх", заяви Сомов.



/ПП/



