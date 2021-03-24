БЧК Ямбол дари на МБАЛ "Св. Пантелеймон" лекарство за лечение на COVID-19
BOBSTH 11:51:01 24-03-2021
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Ямбол - БЧК - лекарство - дарение
БЧК Ямбол дари на МБАЛ "Св. Пантелеймон" лекарство за лечение на COVID-19
Ямбол, 24 март /Владимир Шишков, БТА/
БЧК Ямбол дари на МБАЛ "Св.Пантелеймон" лекарството Remdesivir за болнично лечение на COVID-19, съобщи заместник-директорът по медицинските дейности на здравното заведение д-р Валентин Вълчев.
На Центъра за спешна медицинска помощ в Ямбол червенокръстците са дарили лекарствени средства и хранителни добавки.
/ГИ/