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БЧК Ямбол дари на МБАЛ "Св. Пантелеймон" лекарство за лечение на COVID-19

БЧК Ямбол дари на МБАЛ "Св. Пантелеймон" лекарство за лечение на COVID-19

BOBSTH 11:51:01 24-03-2021
GI1150BO.033
Ямбол - БЧК - лекарство - дарение

БЧК Ямбол дари на МБАЛ "Св. Пантелеймон" лекарство за лечение на COVID-19


Ямбол, 24 март /Владимир Шишков, БТА/
БЧК Ямбол дари на МБАЛ "Св.Пантелеймон" лекарството Remdesivir за болнично лечение на COVID-19, съобщи заместник-директорът по медицинските дейности на здравното заведение д-р Валентин Вълчев.
На Центъра за спешна медицинска помощ в Ямбол червенокръстците са дарили лекарствени средства и хранителни добавки.

/ГИ/

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