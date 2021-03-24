BOBSTH 11:51:01 24-03-2021

GI1150BO.033

Ямбол - БЧК - лекарство - дарение



БЧК Ямбол дари на МБАЛ "Св. Пантелеймон" лекарство за лечение на COVID-19





Ямбол, 24 март /Владимир Шишков, БТА/

БЧК Ямбол дари на МБАЛ "Св.Пантелеймон" лекарството Remdesivir за болнично лечение на COVID-19, съобщи заместник-директорът по медицинските дейности на здравното заведение д-р Валентин Вълчев.

На Центъра за спешна медицинска помощ в Ямбол червенокръстците са дарили лекарствени средства и хранителни добавки.



/ГИ/



