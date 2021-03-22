Задържан е мъж, убил куче в сливенското село Николаево
BOBSTH 11:15:31 22-03-2021
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Сливен - полиция - убито животно
Задържан е мъж, убил куче в сливенското село Николаево
Сливен, 22 март /Велина Василева, БТА/
Задържан е мъж, убил куче в сливенското село Николаево, съобщиха от ОД на МВР-Сливен.
Сигналът за престъплението е бил подаден на тел. 112 на 20 март в 13.19 часа. Полицаите са установили, че 61-годишен мъж от същото село, е причинил смъртта на домашното животно с незаконно притежавано ловно оръжие.
Мъжът е задържан за 24 часа, по случая е образувано досъдебно производство.
/РУМ/