Най-популярната домейн зона .com днес навършва 36 години





София, 15 март /Христо Воденов, БТА/

Най-популярната домейн зона - .com днес навършва 36 години. От 1985 г. до днес, тя продължава да е най-предпочитана от създателите на уебсайтове и се е превърнала в истински културен феномен, давайки име на множество компании и на значими технологични и икономически явления. Данните за нейната популярност се потвърждават и от българската хостинг компания СуперХостинг.БГ, според която през последните три години броят на активните .com домейни у нас се е увеличил с 39.7 процента.

Домейн зоната от първо ниво (т.нар. top level domain - TLD) .com се появява на 1 януари 1985 г., но първото одобрено за регистрация име е от 15 март - symbolics.com, припомнят от СуперХостинг.БГ. Вторият регистриран домейн е bbn.com (24 април), а третият - think.com (3 май). Едва след това се появяват и алтернативни зони като .net, .info, .biz, .org и други. При възникването си всеки домейн е имал конкретна насоченост. Така например .com представлява съкращение от commercial ("търговски" на английски език). Домейн зоната .info обикновено се използва за информативни сайтове, .biz - за бизнес сайтове, .org - за сайтове на организации, а .net - има универсална насоченост. По-късно тези значения се размиват и днес подобно разделение почти липсва.

За 36 години важността на интернет домейните се е увеличила многократно. Днес те са се превърнали в ключов дигитален актив за всеки бизнес, чието значение често не отстъпва на това на търговската марка. Ето защо е важно техните собственици да подхождат отговорно към тях, да следят датите на изтичането им, да ги подновяват навреме и да внимават да не ги изгубят. Ако това не се случи, има риск някой друг да стане техен собственик с всички последствия за бизнеса.

През последните години .com продължава да е най-популярният домейн от първо ниво, но напоследък се наблюдава и тенденцията все повече бизнеси да регистрират името на сайта си в няколко популярни разширения. Към .com домейна си, те добавят името на бизнеса си със зоните .bg, .eu, .net и .online. Тази практика става все по-популярна, тъй като дава повече защита от плагиатство на съответното бизнес име.

