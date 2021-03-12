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Плевенските музеи са затворени отново от днес заради по-строгите противоепидемични мерки

BOBSTH 13:38:31 12-03-2021
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Плевен - музеи - затворени

Плевенските музеи са затворени отново от днес заради по-строгите противоепидемични мерки


Плевен, 12 март /Малин Решовски, БТА/
Плевенските музеи са затворени отново заради предприетите по-строги противоепидемични мерки. Плевенската панорама и останалите експозиции няма да приемат посетители до 26 март, включително, съобщиха от Регионалния военноисторически музей /РВИМ/ в Плевен.
На основание заповед на РЗИ и кмета на Общината, с цел ограничаване разпространението на COVID-19, се преустановяват посещенията в седем обекта. В Плевен това са Панорама "Плевенска епопея 1877 г.", Параклис-мавзолей "Св. Георги Победоносец", Къща-музей "Цар Освободител Александър Втори" и експозиция "Плевенска епопея 1877 г." в Регионалния исторически музей. В Гривица се затварят временно Румънският мавзолей и музейният кът към него. В Пордим не приемат посетители от днес Къща-музей "Велик Княз Николай Николаевич" и Къща-музей "Негово Кралско Величество Карол Първи", се посочва в съобщението.

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