BOBSTH 17:36:01 08-03-2021

GI1734BO.029

култура - кино - фестивал - Master of Art



"Елиът Ъруит: Тишината звучи добре" e фаворит на публиката в онлайн изданието на Мaster of Аrt





София, 8 март /Даниел Стоянов, БТА/

Испанско-френската продукция "Елиът Ъруит: Тишината звучи добре" (2019) на режисьора Адриана Лопес Санфелиу e фаворит на публиката в онлайн изданието на Мaster of Аrt, съобщиха от НДК.

С наградата на публиката за късометражен филм пък е отличен "Верокио - скулптор и художник от ренесансова Флоренция" (Италия, Великобритания, 2019) на режисьора Дейвид Хамър.

Петте най-гледани филма са "Модиляни и неговите тайни", "Ботеро", "Фелини срещу Висконти: дуел по италиански", "Мис Ван Дер Рое - павилион Барселона в две действия" и "Клаудия Кардинале: Мистериозната".

Следващата среща с публика на фестивала за документално кино за изкуство е на 14 април 2021 г. в кино "Люмиер", когато започва изданието на фестивала с прожекции на живо в арт кината.





/ГИ/