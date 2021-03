BOBSTH 17:17:01 08-03-2021

Последният филм с Виолета Гиндева е големият победител във фестивала In the Palace и предложение за "Оскар"





София, 8 март /Даниел Стоянов, БТА/

"Лека нощ, Лили" - последният филм с Виолета Гиндева, е най-добър български филм в 18-ото издание на In the Palace и предложение на фестивала към Академията за филмови изкуства и науки за награда "Оскар", съобщиха организаторите.

Изцяло международно жури излъчи победителите в различните категории.

За най-добър игрален филм е отличен Вlack hole на швейцарския режисьор Тристан Еймън за "финото и непретенциозно пресъздаване на много интимно и искрено преживяване, което ни връща към собствената ни младост, първите любовни трепети, раздялата и продължаването нататък. Героите са запомнящи се и автентични. Свежият почерк на режисьора и неговият отличителен визуален език оставят дълбока следа в съзнанието на зрителя".

Руският Вoxballet на режисьора Антон Дяков взе наградата за най-добър анимационен филм. "Изящно използване на класическа техника и хумористично, но смислено изобразяване на изненадваща любовна история", е мотивът на журито.

Наградата за най-добър документален филм е за режисьора Давид Субервиола от Испания за Мutha & the death of Hamma-Fuku.

За най-добър експериментален филм наградата получи колумбийският Тhe night shatters my shadows на режисьора Луис Ескуера Чифуентес.

В конкурса, квалифициращ за Student Academy Awardsо - и двата филма - победители са от Полша. Жури в състав Джулиън Корнуол (Великобритания), Теодора Маркова (България) и Юсуф Сайги (Турция) награди Мay the world not carry you на Розалия Огоновска за най-добър студентски анимационен филм, а Тhe dress на Тадеуш Лисяк е избран за най-добър студентски игрален филм.

Победителят в най-новия конкурс за среднометражно и пълнометражно кино е игралният Оndine на номинирания за "Оскар" и член на академията полски режисьор Томаш Сливински. Според журито "тази дълбока и многопластова история е представена чрез света на героя по толкова естествен, непретенциозен и автентичен начин, че напълно спечели сърцата ни".



